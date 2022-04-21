Артем Пименов: «Горд продолжать свое выступление за «Салават», здесь есть все условия для дальнейшего развития»

считает, что в «Салавате» есть все условия для развития.

Ранее стало известно, что нападающий продлил контракт с клубом на 2 года.

«Переговоры вел агент, я не собирался никуда уходить. Клуб и я сам были заинтересованы в подписании контракта. Буду стараться улучшить качество своей игры, приносить больше пользы команде и бороться за Кубок.

Задача – быть стабильным на протяжении всего сезона и стараться от игры к игре прогрессировать. Очень рад подписанию контракта и горд продолжать свое выступление за , здесь есть все условия для дальнейшего развития!» – сказал нападающий «Салавата Юлаева».