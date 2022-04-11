Гецлаф пытался подраться со Свечниковым в матче «Каролины» и «Анахайма». Канадец сбросил краги и схватил россиянина за форму, успев нанести удар

рассчитывал подраться с по ходу матча .

обыграла (5:2) в игре регулярного чемпионата. Россиянин забил гол и отметился результативной передачей, став второй звездой матча.

При этом по ходу игры у Свечникова возник конфликт с нападающим Райаном Гецлафом. Перед одним из вбрасываний канадец и россиянин обменивались выражениями в адрес друг друга.

Затем Гецлаф оказался на льду, задев конек Свечникова. В результате этого момента, произошедшего во втором периоде, на льду возникла потасовка.

В ее ходе форвард «уток» сбросил краги и схватил Свечникова за форму, успев нанести один удар в лицо.

Арбитры в итоге удалили Гецлафа на две минуты за грубость.