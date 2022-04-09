1-й номер драфта НХЛ-2021 Пауэр подписал контракт новичка с «Баффало»

1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр подписал контракт новичка с .

Защитник заключил с «Сэйбрс» 3-летнее соглашение после поражения своей студенческой команды в полуфинале национального чемпионата.

В 33 матчах в за университет Мичигана Пауэр набрал 32 (3+29) очка при полезности «+27».

Также выступил на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную Канады – 5 игр, 1 (0+1) очко, «+2». В 2 матчах отмененного из-за ковида МЧМ-2022 набрал 5 (3+2) баллов.

Ожидается, что 19-летний игрок дебютирует в НХЛ во вторник в матче с «Торонто».