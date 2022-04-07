Экс-защитник «Ак Барса» Рясенский о звездной болезни: «Не слушал никого и думал, что умнее всех»

Бывший защитник рассказал о проявлениях звездной болезни.

– Вы получили первый большой контракт. Как проявлялась звездная болезнь?

– Не слушал никого и думал, что умнее всех. В первый сезон выиграли чемпионство, контракт повысили, и начинаешь понимать, что должен играть больше, как будто тебе должны все. Понятно, что где-то начинаешь отвечать, резко реагировать на какие-то тренерские действия, партнеров. Все игроки проходят этот период.

– Сколько примерно этот период длился?

– Наверное, года два точно. В 21 я уже в уехал, попроще стало. Там уже другая команда была – работяги, более молодые. Не было таких звезд, может быть, но коллектив хороший был.

– Почему уехали в «Нефтехимик»?

– Меня обменяли на нападающего Андрея Кузьмина. У него там сезон хороший был, а я в Казани особо и не играл, плюс гонора много было, что я не играю.

– Кому выговаривали за это?

– Да когда чем-то недоволен, наверное, резко реагируешь на критику. Тренерам это не нравится, да никому не нравится, руководству в том числе.

Потом звонишь агенту, агент давит на руководство. Во многих командах так происходит: игроки, которые сидят в запасе, начинают жаловаться, а руководство начинает решать – обмен или еще что-нибудь, – сказал Рясенский.