«Автомобилист» продлил контракт с Мэйсеком до 2024 года

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«Автомобилист» продлил контракт с Бруксом Мэйсеком

Новое одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года. Нападающий выступает за клуб из Екатеринбурга с 2019 года.

В составе «Автомобилиста» Мэйсек провел 166 матчей в КХЛ,  в которых набрал 110 (58+52) очков.

В сезоне-2021/22 Мэйсек забросил 15 шайб и отдал 17 результативных передач. Он стал лучшим снайпером команды, а также занял второе место в списке лучших бомбардиров «Автомобилиста».

Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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