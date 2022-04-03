Кравчук о Попове: «Было бы правильно, если бы за возвращением «Авангарда» в Омск стояли такие люди»

Игорь Кравчук высказался касательно возвращения «Авангарда» в Омск.

Омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе. Сезон-2022/23 клуб начнет в новом ледовом дворце в Омске.

– С тренерами понятно, а кого из игроков ждет Омск?

– Возьмите Александра Попова, который вчера в 41 год решил судьбу равного дерби СКА – ЦСКА. С Поповым не знаком, но много о нем от коллег слышал – о его профессионализме, умении выдерживать режим. По духу и стилю это игрок еще из советских времен.

Думаю, все помнят, как десять лет назад на чемпионате мира в тройке с Евгением Малкиным Попов привел нашу сборную к уверенной победе. Похоже, он победил время – и как раз такие воспитанники символизируют Омск, продвигают в городе хоккей. Было бы правильно, если бы такие люди стояли за возвращением «Авангарда» в родной город, – сказал двукратный олимпийский чемпион.