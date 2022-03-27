Фаны «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема. Их раздали в честь его 1000-го очка в НХЛ

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Болельщики «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема.

Их раздали зрителям, посетившим матч матч с «Нью-Джерси» (4:3), в честь недавнего достижения шведа – 1000-го очка в НХЛ.

Перед игрой состоялась торжественная церемония, Бэкстрему вручили памятные подарки. 

Из-за акции болельщиков матч был прерван примерно на 5 минут. 

«Это было потрясающе. Я не сделал хет-трик, но зрители устроили такое. Получилось весело, я думаю. А потом все игроки стали собирать их, чтобы помочь. Замечательные впечатления», – сказал Бэкстрем после игры. 

Он набрал в этом матче 2 (1+1) очка и был признан первой звездой. 

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