Фаны «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема. Их раздали в честь его 1000-го очка в НХЛ

Болельщики забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема.

Их раздали зрителям, посетившим матч матч с (4:3), в честь недавнего достижения шведа – 1000-го очка в .

Перед игрой состоялась торжественная церемония, Бэкстрему вручили памятные подарки.

Из-за акции болельщиков матч был прерван примерно на 5 минут.

«Это было потрясающе. Я не сделал хет-трик, но зрители устроили такое. Получилось весело, я думаю. А потом все игроки стали собирать их, чтобы помочь. Замечательные впечатления», – сказал Бэкстрем после игры.

Он набрал в этом матче 2 (1+1) очка и был признан первой звездой.