Фаны «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема. Их раздали в честь его 1000-го очка в НХЛ

Болельщики «Вашингтона» забросали лед резиновыми яблоками после гола Бэкстрема.
Их раздали зрителям, посетившим матч матч с «Нью-Джерси» (4:3), в честь недавнего достижения шведа – 1000-го очка в НХЛ.
Перед игрой состоялась торжественная церемония, Бэкстрему вручили памятные подарки.
Из-за акции болельщиков матч был прерван примерно на 5 минут.
«Это было потрясающе. Я не сделал хет-трик, но зрители устроили такое. Получилось весело, я думаю. А потом все игроки стали собирать их, чтобы помочь. Замечательные впечатления», – сказал Бэкстрем после игры.
Он набрал в этом матче 2 (1+1) очка и был признан первой звездой.