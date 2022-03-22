Николай Голдобин: «Клево забить три гола. Но я больше рад, что мы взяли тяжелую игру на выезде»

прокомментировал свой хет-трик в ворота (5:2, 1-2).

«Конечно, клево забить три гола, но больше рад за то, что мы можем быть командой и взяли эту тяжелую игру на выезде.

Конечно, это тяжело – выиграть у «Авангарда» на выезде. Сегодня все под шайбу ложились, выкидывали, все делали, как нужно. Конечно, мы пытались первыми не пропустить, так получилось. Мы показали характер.

Никто не хочет по домам раньше времени. Думаю, все знают, чего по-настоящему мы хотим в этом плей-офф. Мы собрались и доказали это», – сказал нападающий .

Голдобин сделал первый хет-трик в плей-офф КХЛ