«Чикаго» не будет обменивать Кэйна, Тэйвса и Сета Джонса (Sportsnet)

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«Чикаго» не будет обменивать Кэйна, Тэйвса и Сета Джонса.

«Насчет будущего Патрика Кэйна ходили слухи. Его агент Пэт Бриссон заявил, что он не будет обменян на дедлайне.

Он также представляет Джонатана Тэйвса и Сета Джонса и сказал, что их тоже не обменяют.

Все мы задавались вопросом о Кэйне из-за слухов, но Бриссон сказал «нет», – рассказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Ранее сообщалось, что интерес к Кэйну проявлял «Колорадо». Контракт 33-летнего американца с кэпхитом 10,5 миллиона долларов действует до 2023 года.

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