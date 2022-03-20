«Чикаго» не будет обменивать Кэйна, Тэйвса и Сета Джонса (Sportsnet)

не будет обменивать Кэйна, Тэйвса и Сета Джонса.

«Насчет будущего ходили слухи. Его агент Пэт Бриссон заявил, что он не будет обменян на дедлайне.

Он также представляет и и сказал, что их тоже не обменяют.

Все мы задавались вопросом о Кэйне из-за слухов, но Бриссон сказал «нет», – рассказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее сообщалось, что интерес к Кэйну проявлял «Колорадо». Контракт 33-летнего американца с кэпхитом 10,5 миллиона долларов действует до 2023 года.