«Чикаго» не будет обменивать Кэйна, Тэйвса и Сета Джонса (Sportsnet)

«Чикаго» не будет обменивать Кэйна, Тэйвса и Сета Джонса.
«Насчет будущего Патрика Кэйна ходили слухи. Его агент Пэт Бриссон заявил, что он не будет обменян на дедлайне.
Он также представляет Джонатана Тэйвса и Сета Джонса и сказал, что их тоже не обменяют.
Все мы задавались вопросом о Кэйне из-за слухов, но Бриссон сказал «нет», – рассказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Ранее сообщалось, что интерес к Кэйну проявлял «Колорадо». Контракт 33-летнего американца с кэпхитом 10,5 миллиона долларов действует до 2023 года.