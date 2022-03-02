Дэвил Пойл: «Нэшвилл» пытается подписать новый контракт с Форсбергом, а не обменять его»

заявил о желании подписать новый контракт с форвардом .

Ранее появилась информация о том, что может обменять шведского нападающего до дедлайна.

«Я не пытаюсь обменять Филипа. Я пытаюсь подписать с ним новый контракт.

Переговоры пока не достигли результата. Я не знаю, когда сделка будет завершена. У меня нет хрустального шара, чтобы сказать, что мы подпишем контракт.

Обе стороны хотят, чтобы это произошло, но на данный момент это не случилось.

Но я могу вам четко сказать, что мы пытаемся подписать новый контракт с Филипом», – заявил генеральный менеджер «Предаторс».

В нынешнем сезоне Форсберг набрал 45 (27+18) очков в 40 матчах регулярного чемпионата .

Контракт хоккеиста с зарплатой 6 миллионов долларов в год завершается в конце этого сезона.