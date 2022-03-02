Дэвил Пойл: «Нэшвилл» пытается подписать новый контракт с Форсбергом, а не обменять его»

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Дэвид Пойл заявил о желании подписать новый контракт с форвардом Филипом Форсбергом.

Ранее появилась информация о том, что «Нэшвилл» может обменять шведского нападающего до дедлайна.

«Я не пытаюсь обменять Филипа. Я пытаюсь подписать с ним новый контракт.

Переговоры пока не достигли результата. Я не знаю, когда сделка будет завершена. У меня нет хрустального шара, чтобы сказать, что мы подпишем контракт.

Обе стороны хотят, чтобы это произошло, но на данный момент это не случилось.

Но я могу вам четко сказать, что мы пытаемся подписать новый контракт с Филипом», – заявил генеральный менеджер «Предаторс».

В нынешнем сезоне Форсберг набрал 45 (27+18) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Контракт хоккеиста с зарплатой 6 миллионов долларов в год завершается в конце этого сезона.

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