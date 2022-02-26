Франс Туохимаа: «Финляндия выиграла все игры на Олимпиаде и была заметно сильнее других команд. С самого начала верили, что выиграем финал»

Франс Туохимаа рассказал о победе сборной Финляндии на .

– Завоевав золото в составе сборной Финляндии, вы стали первым в истории «Нефтехимика» олимпийским чемпионом. Какие воспоминания от турнира в Пекине? Как вам, кстати, китайская кухня, от которой, говорят, похудели многие игроки?

– Никаких проблем, я люблю китайскую кухню. Люблю вообще пробовать различную национальную еду.

Возвращаясь к турниру, скажу, что прекрасно понимал, что и Харри Сятери будут первыми двумя номерами, но я знал, что у меня будет шанс попасть в состав третьим вратарем. Поэтому я, конечно, переживал, тренировался и верил, что у меня будет этот шанс.

Помню, когда мне позвонили и сообщили, что еду, я подпрыгнул от счастья, так как это большая честь быть на первой в своей жизни Олимпиаде и представлять свою страну.

Меня включали в заявки вторым вратарем на три игры, я всегда был рядом в полной готовности, но не расстроился, что не сыграл, так как повторю – это была огромная честь для меня быть с командой Финляндии, впервые выигравшей олимпийское золото в хоккее.

– Финляндия впервые выиграла золото на Олимпиаде в этом виде спорта, и это войдет в историю. Вы были фаворитами и до турнира. Как все-таки удалось взять золото на этой олимпиаде?

– На самом деле – это нечто новое для нас, хотя мы всегда были хоккейной страной и играли в хороший хоккей. Последний раз мы стали чемпионами мира в 2019 году.

Финны, как вы знаете, могли выигрывать даже и у более сильных команд, чем они сами благодаря, в том числе, своим волевым командным качествам и сплочённости. Мы выиграли все игры на этом турнире в Пекине и, думаю, были заметно сильнее других команд.

– Что вы скажете по поводу финальной игры с россиянами, в составе которых было три экс-игрока «Нефтехимика» – воспитанник клуб защитник Дамир Шарипзянов, уроженец Нижнекамска голкипер Тимур Билялов и экс-голкипер клуба Иван Федотов? Показалось, что была плотная, терпеливая игра, особенно со стороны сборной России, которая забила первой.

– Да, согласен, но мы изучили статистику и на самом деле с самого начала верили, что выиграем этот финальный поединок, надежно и сплоченно играли, держали все под контролем, забили на одну шайбу больше, были сильнее как команда. Считаю, мы заслужили победу.

И мы хорошо понимали, что надо побеждать, ведь это единственный шанс и всего одна игра, и смогли настроиться.

невероятно сыграл весь турнир, надо отдать ему должное, – сказал вратарь и финской национальной команды.