Воробьев о 3:1 с Данией: «Все олимпийские чемпионы вышли на передний план: и Шипачев, и Войнов»

оценил победу сборной России над Данией (3:1) на Олимпиаде-2022.

– Давно знаю и уверен, что он очень серьезно будет настроен на завтрашний полуфинал. Да, его много критиковали за не самую яркую игру на групповом этапе , но вчерашний гол в ворота сборной Дании должен помочь ему в психологическом плане.

Я хочу сказать, что в четвертьфинале на передний план вышли все наши олимпийские чемпионы: и Шипачев, и Слава Войнов, который тоже забил очень важный гол. Хорошо смотрелись обе наши спецбригады большинства, которые добавляют с каждым матчем. В их действиях просматривается рисунок.

– Можно ли говорить, что неоправданные удаления – это камень преткновения для сборной России на турнире?

– Знаете, находясь у телевизора, всегда проще рассуждать о таких моментах, но когда ты находишься на льду, то там кипят эмоции. Все хотят обойтись без ненужных нарушений и сыграть почище, но это далеко не всегда получается.

Конечно, в матче со шведами нам нужно быть предельно аккуратными в этом плане, – сказал экс-тренер «Динамо» и «Амура».