Деарнэ после вылета с Олимпиады: «Канада собралась очень поздно, мы даже месяца не были вместе. А ведь надо узнать систему игры, изучить соперников»

Нападающий сборной Канады объяснил причины поражения от команды Швеции (0:2) в четвертьфинальном на .

«Мы собрались очень поздно, некоторые ребята приехали в Давос 29 января, то есть мы даже месяца не были вместе.

А ведь надо узнать свою роль, систему игры, изучить соперников. Мы сделали все возможное, но этого было недостаточно.

Шведы играли плотно. В матчах с Китаем и Германией мы могли подолгу задерживаться в чужой зоне, но сегодня этого не было.

К тому же нелегко играть два матча подряд, но мы сами поставили себя в такое положение.

Если бы мы смогли попасть в четверку лучших [по итогам группового этапа], не пришлось бы играть два дня подряд. Это тоже важно.

Если бы обыграли США, получили бы дополнительный день отдыха. На таких турнирах это важно», – заявил Деарнэ, игравший в за «Авангард».

Канада впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпиаде