Деарнэ после вылета с Олимпиады: «Канада собралась очень поздно, мы даже месяца не были вместе. А ведь надо узнать систему игры, изучить соперников»

Нападающий сборной Канады Давид Деарнэ объяснил причины поражения от команды Швеции (0:2) в четвертьфинальном на Олимпиаде-2022.
«Мы собрались очень поздно, некоторые ребята приехали в Давос 29 января, то есть мы даже месяца не были вместе.
А ведь надо узнать свою роль, систему игры, изучить соперников. Мы сделали все возможное, но этого было недостаточно.
Шведы играли плотно. В матчах с Китаем и Германией мы могли подолгу задерживаться в чужой зоне, но сегодня этого не было.
К тому же нелегко играть два матча подряд, но мы сами поставили себя в такое положение.
Если бы мы смогли попасть в четверку лучших [по итогам группового этапа], не пришлось бы играть два дня подряд. Это тоже важно.
Если бы обыграли США, получили бы дополнительный день отдыха. На таких турнирах это важно», – заявил Деарнэ, игравший в КХЛ за «Авангард».