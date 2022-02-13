Лайне забил победный гол в матче с «Монреалем» за 8 секунд до конца 3-го периода. Это рекорд «Коламбуса»

Форвард «Коламбуса» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с (2:1) и был признан третьей звездой.

Финн отличился за 8 секунд до завершения третьего периода.

Это рекорд – ранее самый поздний решающий гол в матче регулярного чемпионата за «Блю Джекетс» забил в 2014 году (за 21 секунду до окончания основного времени).

Сегодня Лайне набрал 2 (1+1) очка, продлив результативную серию до 6 матчей. На этом отрезке у Лайне 12 (7+5) очков, а всего в сезоне – 27 (13+14) баллов в 27 играх.