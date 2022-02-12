Тренер «Эдмонтона» Вудкрофт: «Победа над «Айлендерс» – отличный командный успех. Смит был просто великолепен»

Джей Вудкрофт высказался о победе над «Айлендерс» (3:1) в своем дебютном матче на посту главного тренера «Эдмонтона».

«Это был отличный командный успех. Я получил удовольствие, глядя на действия ребят.

Все старались, все бились друг за друга, а был просто великолепен. В третьем периоде, когда судьба матча была на кону, мы не отдавали ни дюйма без борьбы.

Ребята подарили мне шайбу, и думаю, мы с Дэйвом Мэнсоном (помощник Вудкрофта) распилим ее пополам.

Но это не только наша победа. Это, как я уже говорил, успех всех игроков, всей команды.

Есть вещи, над которыми нам все еще нужно поработать, поэтому я думаю, мы 15-20 минут понаслаждаемся этой победой, а завтра с новыми силами примемся за работу», – сказал Вудкрофт.

«Эдмонтон» обыграл «Айлендерс» в первом матче после отставки Типпета. Драйзайтль стал лидером гонки бомбардиров с 65 очками