Фетисов о Ротенберге: «Теперь он должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ. Конфликт интересов просто налицо»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о назначении на пост главного тренера СКА.

«Поздравляю Романа с назначением. Видно, к этому все давно шло. Здесь важен другой момент – теперь он должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ. Конфликт интересов в данном случае просто налицо.

Не знаю, какое решение примут ФХР и КХЛ, но это неприемлемая история. Поэтому если Ротенберг осознанно принял решение стать тренером, то все свои остальные должности обязан оставить.

Насколько это правильное решение? Задайте этот вопрос совету директоров СКА. Поживем – увидим. Сейчас остается только пожелать Роману удачи», – сказал Фетисов.

Ротенберг занимает должность первого вице-президента и входит в совет директоров .

🎞 СКА – не клуб, а сериал. Теперь там главный тренер – Роман Ротенберг!