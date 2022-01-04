Фетисов о Ротенберге: «Теперь он должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ. Конфликт интересов просто налицо»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.
«Поздравляю Романа с назначением. Видно, к этому все давно шло. Здесь важен другой момент – теперь он должен покинуть свои посты в ФХР и КХЛ. Конфликт интересов в данном случае просто налицо.
Не знаю, какое решение примут ФХР и КХЛ, но это неприемлемая история. Поэтому если Ротенберг осознанно принял решение стать тренером, то все свои остальные должности обязан оставить.
Насколько это правильное решение? Задайте этот вопрос совету директоров СКА. Поживем – увидим. Сейчас остается только пожелать Роману удачи», – сказал Фетисов.
Ротенберг занимает должность первого вице-президента ФХР и входит в совет директоров КХЛ.
🎞 СКА – не клуб, а сериал. Теперь там главный тренер – Роман Ротенберг!