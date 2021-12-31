Тимченко об ОИ-2022: «Мы – действующие олимпийские чемпионы. Уверен, что наши хоккеисты сделают все, чтобы защитить титул»

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Председатель совета директоров КХЛ, президент СКА Геннадий Тимченко подвел итоги 2021 года и высказался об Олимпиаде-2022 в Пекине. 

«2021 год – на финишной прямой, для всего российского хоккея и КХЛ он получился плодотворным и ярким. В новых реалиях во время пандемии мы успешно провели сезон-2020/21 и развиваем лигу по всем стратегическим направлениям.

Не может не радовать, что в лиге появляются новые яркие имена – тренеры доверяют молодым игрокам, которые выходят на ведущие позиции. Они – наше будущее; здорово, что у них уже в таком молодом возрасте получается держать уровень КХЛ и быть лидерами в своих командах. Их пример доказывает, что можно развиваться в России, строить успешную карьеру и добиваться результата.

В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, сборная России будет составлена из игроков КХЛ. Мы – действующие олимпийские чемпионы, уверен, наши хоккеисты сделают все, чтобы защитить титул. Для нашей команды будет очень важна поддержка болельщиков, только вместе мы сможем добиться успеха и победить достойных соперников на главном турнире четырехлетия!

Спасибо всем клубам и игрокам за работу, партнерам лиги – за поддержку и прекрасные дружеские отношения, болельщикам – за эмоции ради любимых команд. Пусть в новом году они чаще радует победами, а в жизни вам сопутствуют удача и успех. Будьте здоровы, благополучия вам и вашим семьям. С Новым годом!» – сказал Тимченко. 

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