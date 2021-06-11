Федоров о российском хоккее: «Он не в очень хорошем и здоровом состоянии. У тренеров нет кислорода, чтобы работать так, как они считают нужным»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются хоккейные тренеры в России.

– В условиях жесткого потолка зарплат сложнее добиться результата?



– Я спокойно отношусь к этим финансовым моментам. Реально меня беспокоит совсем другое. Мне понятно, что наш хоккей – все, что ниже профессионального, – в не очень хорошем и не очень здоровом состоянии: нет кадров, нет хороших тренеров – ни детских, ни других. Это тяжелое время для нашего хоккея, везде шаблоны.

Хотелось бы видеть больше тренеров, которые бы индивидуально работали с детьми, чтобы они умели кататься, играть с шайбой, играть клюшкой, играть в атаке и обороне. К сожалению, этого не происходит, потому что со всех тренеров спрашивают результат.

Всем нужно кормить семьи, зарабатывать, и у тренеров просто нет кислорода, чтобы работать так, как они считают нужным. Считаю, что по крайней мере в больших клубах, где есть команды и , и , и , тренеры должны иметь эту свободу, – сказал Федоров.