«Северсталь» обогнала СКА в таблице Запада, набрав очки в 15-м матче подряд

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«Северсталь» одержала волевую победу над «Витязем» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина уступала 0:1, но сравняла счет 56-й минуте в третьем периоде, а затем выиграла по буллитам.

Таким образом, череповчане набирают очки в 15 играх подряд. В последний раз команда оставалась без баллов 9 октября.

Победа над «Витязем» позволила «Северстали» опередить СКА и подняться на четвертое место в таблице Западной конференции.

На счету клуба из Череповца стало 40 очков в 30 играх. Питерцы опустились на пятую позицию с 39 баллами в 30 матчах.

Следующий матч «Северсталь» проведет на домашнем льду против ЦСКА.

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