СКА подписал Лео Комарова. Контракт – на два года

Нападающий Лео Комаров официально перешел в СКА.
Питерский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 34-летним форвардом. Финский хоккеист будет выступать за СКА под номером 74.
Комаров играл с 2009 по 2012 год в составе московского «Динамо», после чего подписал контракт в НХЛ с «Торонто».
С 2013 по 2018 год нападающий выступал за «Мэйпл Лифс», а с 2018 года – за «Айлендерс».
Всего в НХЛ нападающий провел 491 матч и набрал 170 (63+107) очков.
Сообщалось, что Комаров заработает в СКА около 32 млн рублей в этом сезоне.