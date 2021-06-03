СКА подписал Лео Комарова. Контракт – на два года

Нападающий официально перешел в .

Питерский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 34-летним форвардом. Финский хоккеист будет выступать за СКА под номером 74.

Комаров играл с 2009 по 2012 год в составе московского «Динамо», после чего подписал контракт в НХЛ с «Торонто».

С 2013 по 2018 год нападающий выступал за «Мэйпл Лифс», а с 2018 года – за .

Всего в нападающий провел 491 матч и набрал 170 (63+107) очков.

Сообщалось, что Комаров заработает в СКА около 32 млн рублей в этом сезоне.