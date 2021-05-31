«Динамо» хочет обменять Шипачева, так как недовольно его игрой. Также клуб готов к трейдам Войнова и Педана («СЭ»)

Московское «Динамо» рассматривает вариант обмена нападающего .

Как утверждает «Спорт-Экспресс», в клубе недовольны игрой форварда в этом сезоне. В 24 играх на счету нападающего 36 (12+24) очков при полезности «минус 4», он лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

При этом проблемой для трейда может стать большой контракт хоккеиста. Базовая зарплата Шипачева составляет 95 миллионов рублей за каждый сезон.

Также хоккеист получит 19 млн рублей в качестве бонуса, так как уже набрал более 20 очков в текущем сезоне.

Утверждается также, что Шипачев может заработать еще один бонус в размере 90 млн рублей в случае попадания в топ-3 лучших бомбардиров регулярки в каждом из трех сезонов.

Кроме того, журналист Артур Хайруллин сообщает, что «Динамо» рассматривает варианты обмена защитников (зарплата 70 млн рублей) и (45 млн). По его сведениям, у клуба сохраняются долги еще с прошлого сезона.

В октябре «Динамо» проиграло 8 матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 30 очков.

«Динамо» уступило 1:4 в Риге. У команды Кудашова 8 поражений в 12 последних матчах