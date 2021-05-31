Назаров о Панарине: «Артемий – великолепный игрок, а все, что между нами было, – мы с этим сами разберемся»

Главный тренер Андрей Назаров высказался о своих отношениях с форвардом .

– Когда к нам по средам в эфир приходит известный эксперт Леонид Вайсфельд, то часто в шутку вспоминает вопрос, который ему когда-то задал один журналист. Вопрос стал риторическим: «Бил ли Артемий Панарин девушку?» Не жалеете, что в свое время дали ход той истории?

– Я уже отвечал на этот вопрос. Артемий — великолепный игрок, а все, что между нами было, — мы с этим сами разберемся.

– Нам болельщики постоянно пишут, что испортил Панарину карьеру.

– Вы для того и нужны, чтобы вам писали и получали ответы. За это вам зарплату дают.

– Ради этого вопроса все интервью и затевалось.

– Я так и понял. Вам больше ничего не интересно, – сказал Назаров смеясь.

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