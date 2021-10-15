Федоров о поражении 0:1 от «Сибири»: «Доволен ребятами ЦСКА, выполнившими план на игру. Выполнили нововведения»

Теги Сибирь ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Никита Нестеров Михаил Григоренко Константин Окулов Хоккей

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Честно говоря, еще не отошел от игры. Была интересная игра, напряженная. Скажу одно: наша команда сделала все возможное, чтобы победить.

Но мы играем 8 минут в атаке, а соперник – 4 минуты, и не забить ни одного гола – так сложно победить. Поэтому не сложилось.

Это третья игра на выезде. Доволен ребятами, которые выполнили план на игру, выполнили те нововведения – они небольшие.

Попереживаем до 12 ночи сегодняшнего дня и будем завтра готовиться, работать.

– Вы говорите, что ваши парни все сделали для победы, но, думаю, вы не будете спорить, что у «Сибири» нет таких мастеров, как Михаил Григоренко, Константин Окулов и Никита Нестеров. Если переодеть команды, то отличий будет немного – и у ЦСКА в этом сезоне много таких матчей. Играя против «Амура», «Куньлуня», вы не доминируете.

– Спорить не буду. В принципе начало всех этих матчей было за ЦСКА. Но мы не смогли играть все 60 минут так, как мы можем играть.

Насчет выше сказанных ребят – одни играют за ЦСКА, другие – за «Сибирь». Уважаю ребят – как игроков «Сибири», так и игроков своей команды.

Я считаю, что в данном моменте тот, кто больше хотел, тот и выиграл. Это ответ, – заявил Федоров.

ЦСКА ни разу не забил в 3-й раз в сезоне. В прошлой регулярке при Никитине такой матч был лишь 1

ЦСКА не забил «Сибири» ни разу за 120 минут основного времени в двух матчах

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