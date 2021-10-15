Федоров о поражении 0:1 от «Сибири»: «Доволен ребятами ЦСКА, выполнившими план на игру. Выполнили нововведения»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1) в матче регулярного чемпионата .

– Честно говоря, еще не отошел от игры. Была интересная игра, напряженная. Скажу одно: наша команда сделала все возможное, чтобы победить.

Но мы играем 8 минут в атаке, а соперник – 4 минуты, и не забить ни одного гола – так сложно победить. Поэтому не сложилось.

Это третья игра на выезде. Доволен ребятами, которые выполнили план на игру, выполнили те нововведения – они небольшие.

Попереживаем до 12 ночи сегодняшнего дня и будем завтра готовиться, работать.

– Вы говорите, что ваши парни все сделали для победы, но, думаю, вы не будете спорить, что у «Сибири» нет таких мастеров, как , и . Если переодеть команды, то отличий будет немного – и у ЦСКА в этом сезоне много таких матчей. Играя против «Амура», «Куньлуня», вы не доминируете.

– Спорить не буду. В принципе начало всех этих матчей было за ЦСКА. Но мы не смогли играть все 60 минут так, как мы можем играть.

Насчет выше сказанных ребят – одни играют за ЦСКА, другие – за «Сибирь». Уважаю ребят – как игроков «Сибири», так и игроков своей команды.

Я считаю, что в данном моменте тот, кто больше хотел, тот и выиграл. Это ответ, – заявил Федоров.

ЦСКА ни разу не забил в 3-й раз в сезоне. В прошлой регулярке при Никитине такой матч был лишь 1

ЦСКА не забил «Сибири» ни разу за 120 минут основного времени в двух матчах