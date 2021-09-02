Федоров одержал первую победу в роли тренера ЦСКА – над рижским «Динамо»

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата .

, возглавляющий московскую команду, одержал первую победу на посту главного тренера.

Напомним, в стартовом матче сезона ЦСКА уступил «Авангарду» (0:4).

Федоров был назначен главным тренером ЦСКА в середине июля.

На этом посту он сменил Игоря Никитина, который играл с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Болельщики ЦСКА скандировали имя Никитина и растянули посвященный ему баннер на матче с рижским «Динамо»