Федоров одержал первую победу в роли тренера ЦСКА – над рижским «Динамо»

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Сергей Федоров, возглавляющий московскую команду, одержал первую победу на посту главного тренера.
Напомним, в стартовом матче сезона ЦСКА уступил «Авангарду» (0:4).
Федоров был назначен главным тренером ЦСКА в середине июля.
На этом посту он сменил Игоря Никитина, который играл с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
Болельщики ЦСКА скандировали имя Никитина и растянули посвященный ему баннер на матче с рижским «Динамо»