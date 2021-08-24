Турнир имени Пучкова. СКА обыграл «Сочи», «Авангард» уступил «Торпедо»

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Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал турнир имени Пучкова. 

Турнир имени Пучкова

Авангард – Торпедо – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

1:0 – 7 Каски (Береглазов, Жарков), ГБ

1:1 – 22 Шенфельд (Турбин, Михеев)

1:2 – 23 Гончарук (Ураков, Белевич)

2:2 – 30 Грицюк, Б

2:3 – 55 Пайгин (Тянулин, Шавин)

 

СКА – Сочи – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

0:1 – 3 Шэн (Глотов, Вихарев), ГБ

1:1 – 18 Морозов (Бардаков)

2:1 – 30 Морозов (Каменев, Стремвалль), ГБ

3:1 – 55 Мичков (Бринкман)

4:1 – 55 Бардаков (Галенюк)

Положение команд: СКА – 2 (1), «Торпедо» – 2 (1), «Северсталь» – 0 (0), «Сочи» – 0 (1), «Авангард» – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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