«Рейнджерс» могут включить Зибанежада в сделку по обмену Айкела из «Баффало»

«Рейнджерс» могут включить форварда в потенциальную сделку с «Баффало» с участием капитана команды , сообщает журналист The Athletic Рик Карпинелло.

Срок контракта 24-летнего Айкела с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

«Сэйбрс» изучают варианты обмена игрока. Его агенты недавно обвинили руководство в затягивании процесса.

Контракт 28-летнего Зибанежада с кэпхитом 5,3 млн долларов будет действовать еще один сезон. При этом в нем есть пункт о запрете на перемещения.

«Баффало» просил у «Рейнджерс» Георгиева, Кравцова, Зака Джонса и выбор в 1-м раунде за Айкела

«Процесс не работает». Агенты Айкела обвинили «Баффало» в затягивании ситуации с обменом и выбором метода лечения игрока