Хоккеисты и тренеры «Салавата Юлаева» привились от коронавируса

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Игроки и тренеры «Салавата Юлаева» и других команд из его системы начали вакцинацию от коронавируса.

«Сегодня игроки, персонал и тренерский штаб всей системы АНО «ХК «Салават Юлаев» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Прививку получили спортсмены команд «Салават Юлаев», ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель», – говорится в сообщении клуба.

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