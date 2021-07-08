Хоккеисты и тренеры «Салавата Юлаева» привились от коронавируса

Игроки и тренеры «Салавата Юлаева» и других команд из его системы начали вакцинацию от коронавируса.
«Сегодня игроки, персонал и тренерский штаб всей системы АНО «ХК «Салават Юлаев» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.
Прививку получили спортсмены команд «Салават Юлаев», ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель», – говорится в сообщении клуба.
💉Сегодня игроки, персонал и тренерский штаб всей системы АНО «ХК «Салават Юлаев» прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) July 17, 2021
👉 Прививку получили спортсмены команд «Салават Юлаев», ХК «Торос», МК «Толпар», ЖХК «Агидель». pic.twitter.com/hqXyxQkyPJ