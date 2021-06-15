«Магнитка» и Плотников расторгли контракт. Сообщалось об интересе ЦСКА и «Ак Барса» к игроку

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31-летний форвард Сергей Плотников покинул «Магнитку».

«Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Сергей Плотников расторгли рабочее соглашение по обоюдному согласию сторон.

Мы благодарим форварда за игру и желаем удачи в дальнейшем!» – сказано в сообщении от лица уральской команды.

Ранее сообщалось об интересе «Ак Барса» к хоккеисту. Позднее эта информация была опровергнута, и стало известно, что игрок может продолжить карьеру в ЦСКА.

В минувшем сезоне Плотников стал одним из лучших бомбардиров «Металлурга» наряду с нападающим Тэйлором Беком, набрав 43 (13+30) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф россиянин записал в свой актив 9 (3+6) очков.

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