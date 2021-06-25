Василевский сыграл на ноль в 4 подряд матчах, закрывших серии плей-офф. Это рекорд НХЛ

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Крис Осгуд НХЛ рекорды Андрей Василевский Хоккей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:0, 4-3). 

Россиянин сыграл на ноль в четвертом подряд матче, в котором «Тампа» завершила серию плей-офф в свою пользу. 

В прошлом году он сделал шатаут в шестом матче финала против «Далласа» (2:0, 4-2), в этом – в шестом матче серии первого раунда с «Флоридой» (4:0, 4-2) и пятом матче серии второго раунда с «Каролиной» (2:0, 4-1).

Это рекордная для НХЛ серия шатаутов, закрывающих кубковые противостояния.

По общему их числу Василевский (4) уступает только Клинту Бенедикту и Крису Осгуду (по 5). При этом по 4 таких шатаута в активе еще 6 вратарей.

Василевский сделал 5-й шатаут в плей-офф за карьеру. Он повторил рекорд «Тампы» Хабибулина и Бишопа

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