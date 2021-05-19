Третьяк о группе России на ЧМ: «Надо шведов наказывать, чтобы не попали никуда. Обязательно обыгрывать их»

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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о турнирных раскладах в группе ЧМ-2021, где выступает сборная России. 

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их. Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет.

Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», – сказал Третьяк.

После 5 матчей в активе сборной Швеции 6 очков, она занимает промежуточное 6-е место в группе А. Сборная России, идущая второй с 12 очками, сыграет со шведами в понедельник, 31 мая.

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