Третьяк о группе России на ЧМ: «Надо шведов наказывать, чтобы не попали никуда. Обязательно обыгрывать их»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о турнирных раскладах в группе ЧМ-2021, где выступает сборная России.

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их. Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет.

Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», – сказал Третьяк.

После 5 матчей в активе сборной Швеции 6 очков, она занимает промежуточное 6-е место в группе А. , идущая второй с 12 очками, сыграет со шведами в понедельник, 31 мая.