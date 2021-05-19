Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Торонто» в овертайме 5-го матча, «Каролина» победила «Нэшвилл» и выиграла серию

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В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Монреалю» (3:4 ОТ), «Каролина» обыграла «Нэшвилл» (4:3 ОТ) и выиграла серию со счетом 4-2.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Торонто – Монреаль 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Дата проведения
28 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Армия ()
0:2 – 8 Армия (Э.Стаал, Перри)
0:3 – 24 Котканиеми ()
1:3 – 26 Хайман (Мэттьюс, Марнер)
2:3 – 46 Маззин (В. Нюландер, Симмондс)
3:3 – 51 Маззин (В. Нюландер, Гальченюк)
3:4 – 60 Сузуки (Кауфилд)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 26/30 – Прайс 32/35.

Счет в серии: 3-2

Нэшвилл – Каролина 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
28 мая, 04.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Казинс (Харпур, Хаула)
1:1 – 4 Макгинн (Нечас)
2:1 – 21 Гранлунд (Эллис)
3:1 – 27 Джохансен (Гранлунд, Йоси)
3:2 – 33 Ахо (Хэмилтон)
3:3 – 53 Хэмилтон (Макгинн, Слэвин)
3:4 – 61 Ахо (Слэвин)
Вратари: Сарос 27/31 – Неделькович 24/27.

Счет в серии: 2-4

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