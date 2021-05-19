Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Торонто» в овертайме 5-го матча, «Каролина» победила «Нэшвилл» и выиграла серию

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступил (3:4 ОТ), «Каролина» обыграла «Нэшвилл» (4:3 ОТ) и выиграла серию со счетом 4-2.

НХЛ

1-й раунд

Счет в серии: 3-2

Счет в серии: 2-4

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