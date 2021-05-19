Кубок Стэнли. «Монреаль» обыграл «Торонто» в овертайме 5-го матча, «Каролина» победила «Нэшвилл» и выиграла серию

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Монреалю» (3:4 ОТ), «Каролина» обыграла «Нэшвилл» (4:3 ОТ) и выиграла серию со счетом 4-2.
НХЛ
1-й раунд
- Дата проведения
- 28 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
- 0:1 – 5 Армия ()
- 0:2 – 8 Армия (Э.Стаал, Перри)
- 0:3 – 24 Котканиеми ()
- 1:3 – 26 Хайман (Мэттьюс, Марнер)
- 2:3 – 46 Маззин (В. Нюландер, Симмондс)
- 3:3 – 51 Маззин (В. Нюландер, Гальченюк)
- 3:4 – 60 Сузуки (Кауфилд)
- Вратари: Дж.Кэмпбелл 26/30 – Прайс 32/35.
Счет в серии: 3-2
- Дата проведения
- 28 мая, 04.30, «Bridgestone Arena»
- 1:0 – 1 Казинс (Харпур, Хаула)
- 1:1 – 4 Макгинн (Нечас)
- 2:1 – 21 Гранлунд (Эллис)
- 3:1 – 27 Джохансен (Гранлунд, Йоси)
- 3:2 – 33 Ахо (Хэмилтон)
- 3:3 – 53 Хэмилтон (Макгинн, Слэвин)
- 3:4 – 61 Ахо (Слэвин)
- Вратари: Сарос 27/31 – Неделькович 24/27.
Счет в серии: 2-4