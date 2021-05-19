Депутат Милонов о замене флага РФ в Риге: «Надо показать, что русофобия не пройдет. Иначе не будем ввозить ни одной шпротины»

Депутат Госдумы высказался по поводу того, что в Риге, где проходит ЧМ-2021, заменили флаг России на символику ОКР

«Я думаю, что мы тогда можем поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут.

Если будут выпендриваться, то надо будет разорвать с ними отношения. Они думают, что их «большие» братья типа поляков и прочих русофобов прикроют их. Нет.

Надо показать, что русофобия и такая позиция не пройдет. Иначе не будем ввозить ни одной шпротины.

Будем называть Латвию Латвийской ССР, пока они не снимут этот флаг», – сказал Милонов.