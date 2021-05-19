«Вашингтон» вылетел в 1-м раунде плей-офф в 6-й раз за 16 сезонов при Овечкине

«Вашингтон» уступил (1:3) в матче 1-го раунда Кубка Стэнли и проиграл серию со счетом 1-4.

Для нападающего этот сезон стал 16-м в составе «столичных».

В шестой раз за этот период времени команда завершила выступление в плей-офф в 1-м раунде.

Ранее «Вашингтон» вылетал в 1-м раунде в 2008, 2010, 2013, 2019 и 2020 годах. Трижды «Кэпиталс» вообще не выходили в плей-офф.

В сезоне-2017/18 клуб впервые выиграл . Также это единственный случай, когда «Вашингтон» прошел дальше 2-го раунда.

Овечкин закончил с плей-офф. «Вашингтон» третий год подряд вылетел в первом раунде – кажется, прежней боевой команды больше нет