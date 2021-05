«Тампа» выпустила тройку чернокожих форвардов на стартовое вбрасывание матча с «Флоридой». Это первый случай в истории НХЛ

выпустила тройку чернокожих форвардов на завершающий матч регулярного чемпионата против «Флориды» (0:4).

На стартовое вбрасывание вышли , Джемел Смит и дебютировавший в лиге Дэниэл Уолкотт (7 силовых приемов и драка с Кевином Коннотоном за 10:03).

Это первый такой случай в истории НХЛ.

Ранее такое случалось в низших лигах, в том числе в этом сезоне АХЛ, когда в «Онтарио Рейн» – фарм-клубе «Лос-Анджелеса» – играло звено в составе Куинтона Байфилда, Акила Томаса и Деванте Смита-Пелли.

«Во-первых, все они попали в НХЛ не просто так. Они заслуживают того, чтобы быть здесь.

Продвигаясь вперед, будем надеяться, что такие моменты будут не историческими событиями, а нормой. Классный момент для всех этих парней», – сказал тренер «молний» .

Фото: твиттер «Тампы»

