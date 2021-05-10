«Тампа» выпустила тройку чернокожих форвардов на стартовое вбрасывание матча с «Флоридой». Это первый случай в истории НХЛ

«Тампа» выпустила тройку чернокожих форвардов на завершающий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (0:4).
На стартовое вбрасывание вышли Матье Жозеф, Джемел Смит и дебютировавший в лиге Дэниэл Уолкотт (7 силовых приемов и драка с Кевином Коннотоном за 10:03).
Это первый такой случай в истории НХЛ.
Ранее такое случалось в низших лигах, в том числе в этом сезоне АХЛ, когда в «Онтарио Рейн» – фарм-клубе «Лос-Анджелеса» – играло звено в составе Куинтона Байфилда, Акила Томаса и Деванте Смита-Пелли.
«Во-первых, все они попали в НХЛ не просто так. Они заслуживают того, чтобы быть здесь.
Продвигаясь вперед, будем надеяться, что такие моменты будут не историческими событиями, а нормой. Классный момент для всех этих парней», – сказал тренер «молний» Джон Купер.
Фото: твиттер «Тампы»
Tonight, the all-Black line of @MathJoseph7, @gemel_smith and @WallyD19 started the game for the @TBLightning! ⚡️💙 pic.twitter.com/nETjOcZYxq— NHL GIFs (@NHLGIFs) May 11, 2021
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