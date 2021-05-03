Макдэвид – 5-й игрок за 30 лет, набравший 90 очков за 50 матчей или менее

Теги рейтинги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Адам Оутс Коннор Макдэвид Хоккей

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:3). 

В активе канадца теперь 91 (31+60) очко в 50 матчах сезона. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя – партнера по команде Леона Драйзайтля – на 18 очков. 

Макдэвид стал пятым игроком за последние 30 лет, кому удалось набрать 90+ очков за 50 матчей или менее. 

До него в этот период это удавалось Марио Лемье (трижды, 1991/92 – за 48 матчей, 1992/93 и 1995/96 – за 34), Яромиру Ягру (1995/96 – 46), Адаму Оутсу (1990/91 – 46), Уэйну Гретцки (1990/91 – 47). 

«Ойлерс» осталось провести еще 6 матчей в сезоне. Чтобы набрать 100 очков в укороченном сезоне, Макдэвиду необходимо добавить еще 9 баллов. 

 
 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья