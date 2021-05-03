Макдэвид – 5-й игрок за 30 лет, набравший 90 очков за 50 матчей или менее

Капитан набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (5:3).

В активе канадца теперь 91 (31+60) очко в 50 матчах сезона. Он лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя – партнера по команде Леона Драйзайтля – на 18 очков.

Макдэвид стал пятым игроком за последние 30 лет, кому удалось набрать 90+ очков за 50 матчей или менее.

До него в этот период это удавалось (трижды, 1991/92 – за 48 матчей, 1992/93 и 1995/96 – за 34), (1995/96 – 46), Адаму Оутсу (1990/91 – 46), Уэйну Гретцки (1990/91 – 47).

«Ойлерс» осталось провести еще 6 матчей в сезоне. Чтобы набрать 100 очков в укороченном сезоне, Макдэвиду необходимо добавить еще 9 баллов.