Драйзайтль набрал 488-е очко в НХЛ и стал лучшим немецким бомбардиром в истории, обойдя Штурма

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (6:1).

В его активе стало 488 (191+297) очков в 468 играх за карьеру в лиге.

25-летний нападающий стал самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ, обойдя , набравшего 487 (242+245) баллов за 938 матчей.

На третьем месте идет Йохен Хехт с 463 (186+277) баллами в 833 играх.

В текущем сезоне Драйзайтль набрал 66 (23+43) очков в 46 матчах и идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, уступая только партнеру по команде Коннору Макдэвиду, имеющему в активе 81 очко.