Кравцов – 48-й игрок из России в сезоне НХЛ. Это наибольший показатель после локаута-2004/05

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Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (2:3 Б). 

Он стал 48-м россиянином, сыгравшим хотя бы 1 матч в текущем сезоне лиги. На лед выходили 11 вратарей, 12 защитников и 25 нападающих. 

Это наибольший показатель в эпоху после локаута-2004/05. В сезоне-2005/06 были заиграны 46 россиян, в сезоне-2006/07 – 41, а во всех остальных сезонах, за исключением прошлого (43), их число не достигало 40. 

Рекордным остается сезон-1999/2000, когда хотя бы один матч провели сразу 70 игроков. 

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