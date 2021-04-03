Кравцов – 48-й игрок из России в сезоне НХЛ. Это наибольший показатель после локаута-2004/05

Форвард дебютировал в в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (2:3 Б).

Он стал 48-м россиянином, сыгравшим хотя бы 1 матч в текущем сезоне лиги. На лед выходили 11 вратарей, 12 защитников и 25 нападающих.

Это наибольший показатель в эпоху после локаута-2004/05. В сезоне-2005/06 были заиграны 46 россиян, в сезоне-2006/07 – 41, а во всех остальных сезонах, за исключением прошлого (43), их число не достигало 40.

Рекордным остается сезон-1999/2000, когда хотя бы один матч провели сразу 70 игроков.