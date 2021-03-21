Дмитрий Квартальнов: «Попали под эту шугу-бугу в конце. Отскочили. Может, Уфе нужно было вшестером играть весь матч?»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2, 4-0) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.
– Тяжелый матч. Мы понимали, что «Салавату» отступать некуда, но нам удался второй период – и мы перевернули игру.
В конце, конечно, шум трибун – попали под эту шугу-бугу, в общем-то. На нервах закончили матч. Может быть, Уфе всю игру нужно было играть вшестером? В общем-то мы отскочили.
– Не показалось, что Джефф Плэтт перед своим голом толкнул вашего вратаря?
– Нет-нет, там ничего не было. Нам сказали, что ничего, а за конек просмотр брали сами судьи.
– Ваши ожидания от серии сбылись?
– Мы понимали, с какой командой играли. «Салават» – мощная команда. Была жесткая серия, но мы держали удар. Было интересно сыграть с Уфой. Думаю, все матчи были от ножа.
– За счет чего «Ак Барсу» удалось так быстро выиграть серию?
– Еще раз: сделали 2-0 дома, забили в овертайме – это был дополнительный стимул.
У нас получилась хорошая третья игра в Уфе. Мы и сегодня сыграли хорошо, но в концовке засуетились. Все наши ребята сыграли на достойном уровне.
– Будут ли готовы Данис Зарипов и Тимур Билялов к финалу Востока?
– У нас все готовятся. Будем принимать решения по мере готовности. И Тимур, и Данис будут играть.
– Расскажите, что говорили игрокам в концовке?
– Сейчас что говорить? Можно все сказать. «Салават» здорово играл – мы попали под сумбур, но выстояли.
– Вас удивила настолько слабая игра легионеров Уфы?
– Я считаю, что легионеры хорошо играли. Но я, в первую очередь, хочу похвалить своих ребят.
– Могли подумать, что выиграете серию в четырех матчах?
– Нет.
– Дмитрий Воронков – один из героев серии. Постоянно лез под кожу сопернику и выводил их. Было ли это каким-то тренерским заданием для него?
– Дима всегда так играет. У нас все молодые ребята играют так. Не было никакого задания, просили играть в свою игру, – заявил Квартальнов.