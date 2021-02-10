Василевский – 1-й вратарь в истории НХЛ с победными сериями из 8+ матчей в 4 сезонах подряд

Вратарь одержал победу в матче регулярного чемпионата против (6:3).

Россиянин отразил 28 бросков по своим воротам из 31.

Победа стала для него 17-й в текущем сезоне и 8-й подряд. Василевский – лидер лиги среди голкиперов по количеству выигранных матчей.

Также он стал первым вратарем в истории лиги с победными сериями из 8 или более матчей в 4 сезонах подряд (2017/18 – 9, 2018/19 – 10, 2019/20 – 8 и 10). В трех сезонах подряд это удавалось Мишелю Лароку и Хенрику Лундквисту.

Кроме того, Василевский – 10-й вратарь с сезона-1967/68, выигравший 9 домашних матчей подряд со старта сезона.

В топ-3 входят Жиль Жильбер («Бостон», 1973/74, 16 побед), Кен Драйден («Монреаль», 1978/79, 12) и («Сан-Хосе», 2008/09, 11).

Со статистикой Василевского можно ознакомиться здесь.