Максим Третьяк о критике в соцсетях: «Смысл обращать внимание на хейтеров? Я Третьяк, мне нести этот крест»

Вратарь рассказал о своем отношении к негативу в социальных сетях.

– Почему вы закрыли свой инстаграм?

– Да недавно так сделал. Мне что-то неприятное написали. Я подумал, что лучше закрыть инстаграм. А потом даже забыл об этом.

– А что, часто пишут гадости?

– Ну, бывает - какие-то ноунеймы атакуют. И зачем они мне нужны? Пусть лучше мои фото смотрят те, кто этого реально хочет.

– Семен Слепаков на днях выложил десятку скринов того, что ему пишут в личку инстаграма. Волосы встают дыбом. А что хейтеры пишут вам?

– Да одно и то же. Обо мне можете писать все что угодно. Я к этому отношусь спокойно, и мне все равно. Но главное, чтобы не затрагивали мою семью и близких.

Я эти комментарии толком не читаю, а просто удаляю. А что на негатив обращать внимание? Я сам знаю, что плохо, а что хорошо. И какой смысл обращать внимание на хейтеров? Ну, написал болельщик, ну, высказался. Такая жизнь у всех спортсменов.

– Удаляете и блокируете?

– Да иногда даже не баню. Посмотрел краем глаза, посмеялся и забыл. Думаю, многим публичным людям иногда пишут всякую ерунду. От этого никуда не деться.

– Будь вы не Третьяк, а Иванов – легче или тяжелее сложилась бы ваша карьера вратаря?

– Я не знаю. На это можно смотреть по-разному. Один бог знает, как бы все сложилось, будь я Ивановым. Это философский вопрос, и тут я не готов делать выводы.

Вообще, все это фантазии. Есть только здесь и сейчас. Я Третьяк, мне надо нести этот крест, строить свою карьеру, не обращать внимание на недоброжелателей и помогать своей команде одерживать победы, – сказал Третьяк.