Павел Буре: «Гретцки – величайший хоккеист в истории. Вряд ли мы еще увидим таких игроков»

Чемпион мира поделился воспоминаниями о первой встрече с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Уэйном Гретцки.

Сегодня, 26 января, Гретцки исполнилось 60 лет.

«Я считаю Уэйна величайшим игроком в истории хоккея. Хотя мне повезло, и я играл с другими великими ребятами. Но вообще я познакомился с Гретцки еще раньше. Мне тогда было 10 лет. Уэйн же приехал сниматься в документальном кино в СССР – в гости к . А для массовки взяли несколько ребятишек из школы , и я был одним из них.

Помню, как катался с Гретцки, и у меня даже где-то есть фотография, где мы стоим вместе.

Это было большое событие. Хотя мы раньше никогда не видели Уэйна ни по телевизору, ни живьем. Потому что в те времена в нашей стране не показывали матчи НХЛ. Вспоминаю, что Гретцки приехал с братьями, с большой семьей, с папой и мамой. Мы слышали, что Уэйн – большая хоккейная суперзвезда. Он подбадривал нас, что-то говорил.

Он играл в европейский хоккей. Не в силовой, а за счет комбинационной игры. Мог кого хочешь обвести, отлично играл в пас. Он и забивал по 92 гола, и отдавал больше 100 передач за чемпионат. Я таких хоккеистов больше не видел и думаю, вряд ли мы их еще увидим», – сказал Буре.