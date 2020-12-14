КХЛ. «Трактор» играет со «Спартаком», «Ак Барс» против московского «Динамо», «Амур» победил «Барыс»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» победил «Барыс» (5:1), «Трактор» играет со «Спартаком», «Ак Барс» сыграет против московского «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 10.00, «Платинум-арена»
- 1:0 – 9 Рассказов (Т. Зогорна, Терещенко)
- 2:0 – 17 Г. Зогорна ()
- 3:0 – 21 Г. Зогорна (Т. Зогорна)
- 4:0 – 32 Горшков (Голубев)
- 4:1 – 40 Дитц (Фрэттин, Вароне)
- 5:1 – 58 Бутузов (Пьянов, Лугин)
- Дата проведения
- 6 января, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 6 января, 17.30, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.