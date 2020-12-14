КХЛ. «Трактор» играет со «Спартаком», «Ак Барс» против московского «Динамо», «Амур» победил «Барыс»

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В очередной игровой день КХЛ «Амур» победил «Барыс» (5:1), «Трактор» играет со «Спартаком», «Ак Барс» сыграет против московского «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Барыс 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Дата проведения
6 января, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Рассказов (Т. Зогорна, Терещенко)
2:0 – 17 Г. Зогорна ()
3:0 – 21 Г. Зогорна (Т. Зогорна)
4:0 – 32 Горшков (Голубев)
4:1 – 40 Дитц (Фрэттин, Вароне)
5:1 – 58 Бутузов (Пьянов, Лугин)

 

Трактор – Спартак 2:5 (3 период)
Дата проведения
6 января, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Федоров (Зубов, Рылов)
0:2 – 21 Бакош (Талалуев, Торченюк)
1:2 – 21 Седлак (Гика, Пайлат)
1:3 – 22 Юсе (Цыплаков, Соколов)
1:4 – 39 Широков (Юсе)

 

Ак Барс – Динамо Москва
Дата проведения
6 января, 17.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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