Депутат Свищев о победе молодежки: «Устроили шведам вторую Полтаву»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат , состоящий во фракции ЛДПР, поделился мнением о победе сборной России над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче МЧМ.

«Эта победа – лучший подарок стране к Новому году. Я бы даже назвал ее одной из самых красивых в уходящем году, который был омрачен пандемией. Особенно ценна эта победа тем, что добыта на родине хоккея – в Канаде.

Я напомню, что шведы не проигрывали на групповом этапе молодежных чемпионатов мира 14 лет подряд, и именно Россия положила этому конец. Причем надо отметить, что это произошло при очень странном судействе, особенно во втором периоде, когда судьи почти не замечали нарушения правил со стороны шведской сборной.

А лидеру шведской команды Хольцу, который заявлял в перерыве матча, что шведы более мастеровиты, хочется напомнить русскую поговорку – не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с поля брани. Счет на табло – Россия сильнее. Устроили шведам вторую Полтаву!

Мы уже убрали с дороги США и шведов — впереди словаки. Нужно обыгрывать их и двигаться навстречу медалям молодежного чемпионата мира», – заявил Свищев.

Напомним, летом 1709 года русская армия под командованием Петра I Великого одержала победу над шведами в Полтавском сражении.

Молодежка — 😍😍😍 Выдали потрясающий матч против топовых шведов. В нем было все: стиль, эмоции, характер