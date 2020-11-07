Радулов 10+ лет был клиентом банка, обманувшего его на 1,5 млрд рублей. Банк принадлежит другу игрока

Теги происшествия Даллас Александр Радулов НХЛ КХЛ деньги Хоккей

Стали известны детали ситуации, связанной с нападающим «Далласа» Александром Радуловым.

Хоккеиста обманули на 1,5 миллиарда рублей. Он пять лет переводил зарплату российскому банку, у которого отозвали лицензию.

Выяснилось, что ООО Коммерческий банк «Транснациональный банк» принадлежит Сергею Кононову – другу Радулова.

Клиентом банка игрок стал более 10 лет назад. По информации канала «Россия 24», сработали дружеские отношения и условия, которые предлагал банк.

Более того, чтобы успокоить Радулова, ему пять лет назад передали два помещения в центре Москвы, якобы общей стоимостью 15 миллионов долларов. Оказалось, что их стоимость в пять раз ниже, а помещения в аренде у города.

Голосуйте за лучшего игрока КХЛ и выигрывайте атрибутику любимого клуба

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья