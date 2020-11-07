Ротенберг о 5:3 с США на МЧМ: «Мы проявили русский характер. Очень важная командная победа»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу молодежной сборной России над США (5:3) в первом матче на МЧМ-2021.

«Начали чемпионат мира против очень сильного соперника. На прошлом чемпионате мира мы проиграли сборной США, поэтому это шаг вперед и очень важная победа. Но все равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберем игру и ошибки. В следующем матче будем еще лучше.

Это очень важная командная победа, мы проявили русский характер, играли друг за друга. У нас был важный матч со сборной Канады. Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками, чем сложнее соперник, тем лучше для нас, мы были к этому готовы, проделали работу. Очень важно начать турнир с победы над сильным соперником.

Мы все постоянно находимся на связи. Конечно, ничего не отменяет человеческого общения, человеческое общение – самое важное, что у нас есть. Но с учетом всех современных технологий контакт идет постоянный, мы на связи со всеми. Сами игроки делают очень большую работу. В команде есть лидеры, и капитан команды проделывает большую работу.

Эта победа – личный вклад каждого человека и коллективный труд. Это командный вид спорта, и здесь не надо никого отдельно выделять. Мы поговорим после турнира о том, какие роли у кого были», – сказал Ротенберг.

Россия начала МЧМ хорошим матчем с США. Не довели до разгрома, но сейчас 5:3 полезнее, чем 6:0