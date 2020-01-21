Александр Пашков: «Предложил бы обсудить запрет вратарей-легионеров в плей-офф КХЛ. Такое решение зреет»

Олимпийский чемпион предложил обсудить идею запрета вратарей-легионеров в .

– Джокер Грубец уже второй матч кряду не попадает даже в заявку – и «ястребы» с Бобковым в воротах выигрывают. Удивлены?

– Абсолютно ожидаемая ситуация. Изначально приобретение весьма среднего чеха в достаточно интересную бригаду Бобков – Гарипов вызывало массу вопросов. В обеих своих играх Грубец не впечатлил, при этом у «Авангарда» уже есть приличная линия легионеров из двух защитников и трех форвардов. Естественно, что в такой ситуации чех присел в запас.

– Согласитесь, проблема не безупречных вратарей-легионеров – отнюдь не только в «Авангарде»?

– К сожалению. О курсе на воспитание молодых хоккеистов много говорят в Ярославле, но вы посмотрите, как там буквально за полгода «закопали» молодого и перспективного голкипера Коновалова. Сегодня в в основном играет канадец Паскаль, но его кандидатура совсем не очевидная. Потенциал у Коновалова выше, но для реализации нужен шанс. В итоге вчера с «Йокеритом» матч завалили оба вратаря «Локомотива».

– Как объяснить упрямую политику больших клубов по приобретению вратарей-легионеров?

– С их стороны идет перестраховка, плюс есть такой стереотип, что в плей-офф выручит именно вратарь, легионер. Но в последние годы этот стереотип разрушен, российские голкиперы в плей-офф ведут за собой, к Кубкам. Возьмите, например, Сорокина из ЦСКА или того же Гарипова времен «Ак Барса».

– Что делать?

– Последний Кубок «Карьялы» показал и доказал, что нужно больше доверять молодежи. Ведущим клубам КХЛ необходимо об этом задуматься. Если же этого не произойдет, предложил бы обсудить введение запрета на вратарей-легионеров. Сначала, например, – в плей-офф.

– Поясните, пожалуйста.

– Если борьбу за смогут вести только российские вратари, то в регулярном чемпионате тренеры будут стремиться наигрывать к главным матчам сезона именно россиян. А играть будут только те вратари-легионеры, которые намного сильнее доморощенных голкиперов. И это правильно, строго в соответствии с законами профессиональной лиги.

Так что запрет голкиперов-легионеров в плей-офф – мера хоть и жесткая, но эффективная. На мой взгляд, такое решение зреет, – считает Пашков.