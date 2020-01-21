Александр Пашков: «Предложил бы обсудить запрет вратарей-легионеров в плей-офф КХЛ. Такое решение зреет»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Игорь Бобков Эдвард Паскаль лимит на легионеров Шимон Грубец Илья Коновалов Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков предложил обсудить идею запрета вратарей-легионеров в КХЛ

– Джокер «Авангарда» Грубец уже второй матч кряду не попадает даже в заявку – и «ястребы» с Бобковым в воротах выигрывают. Удивлены?

– Абсолютно ожидаемая ситуация. Изначально приобретение весьма среднего чеха в достаточно интересную бригаду Бобков – Гарипов вызывало массу вопросов. В обеих своих играх Грубец не впечатлил, при этом у «Авангарда» уже есть приличная линия легионеров из двух защитников и трех форвардов. Естественно, что в такой ситуации чех присел в запас.

– Согласитесь, проблема не безупречных вратарей-легионеров – отнюдь не только в «Авангарде»?

– К сожалению. О курсе на воспитание молодых хоккеистов много говорят в Ярославле, но вы посмотрите, как там буквально за полгода «закопали» молодого и перспективного голкипера Коновалова. Сегодня в «Локомотиве» в основном играет канадец Паскаль, но его кандидатура совсем не очевидная. Потенциал у Коновалова выше, но для реализации нужен шанс. В итоге вчера с «Йокеритом» матч завалили оба вратаря «Локомотива». 

– Как объяснить упрямую политику больших клубов по приобретению вратарей-легионеров?

– С их стороны идет перестраховка, плюс есть такой стереотип, что в плей-офф выручит именно вратарь, легионер. Но в последние годы этот стереотип разрушен, российские голкиперы в плей-офф ведут за собой, к Кубкам. Возьмите, например, Сорокина из ЦСКА или того же Гарипова времен «Ак Барса».

– Что делать?

– Последний Кубок «Карьялы» показал и доказал, что нужно больше доверять молодежи. Ведущим клубам КХЛ необходимо об этом задуматься. Если же этого не произойдет, предложил бы обсудить введение запрета на вратарей-легионеров. Сначала, например, – в плей-офф.

– Поясните, пожалуйста.

– Если борьбу за Кубок Гагарина смогут вести только российские вратари, то в регулярном чемпионате тренеры будут стремиться наигрывать к главным матчам сезона именно россиян. А играть будут только те вратари-легионеры, которые намного сильнее доморощенных голкиперов. И это правильно, строго в соответствии с законами профессиональной лиги.

Так что запрет голкиперов-легионеров в плей-офф – мера хоть и жесткая, но эффективная. На мой взгляд, такое решение зреет, – считает Пашков. 

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