Радулов о лучшем хоккеисте мира: «Мое личное мнение – это Маккиннон. На данный момент он номер один»

Форвард ответил на вопрос о том, кто лучший хоккеист мира на данный момент.

«Мое личное мнение – это из «Колорадо». Если говорить о наших, то их много. Это и великий Овечкин, и Малкин. Они уже все выиграли. Молодых много – Панарин, Кучеров, Василевский. Тарасенко. Они все в топе.

Подрастает новое поколение. Гурьянов выстрелил в «Далласе». У нас хорошая молодежь.

Но если отвечать на вопрос объективно, если не говорить, канадец я или русский, то человек из , играющий под номером 29, на данный момент номер один», – сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».