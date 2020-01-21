Радулов о лучшем хоккеисте мира: «Мое личное мнение – это Маккиннон. На данный момент он номер один»

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Форвард «Далласа» Александр Радулов ответил на вопрос о том, кто лучший хоккеист мира на данный момент.  

«Мое личное мнение – это Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Если говорить о наших, то их много. Это и великий Овечкин, и Малкин. Они уже все выиграли. Молодых много – Панарин, Кучеров, Василевский. Тарасенко. Они все в топе.

Подрастает новое поколение. Гурьянов выстрелил в «Далласе». У нас хорошая молодежь.

Но если отвечать на вопрос объективно, если не говорить, канадец я или русский, то человек из «Колорадо», играющий под номером 29, на данный момент номер один», – сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».

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