Радулов о лучшем хоккеисте мира: «Мое личное мнение – это Маккиннон. На данный момент он номер один»

Форвард «Далласа» Александр Радулов ответил на вопрос о том, кто лучший хоккеист мира на данный момент.
«Мое личное мнение – это Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Если говорить о наших, то их много. Это и великий Овечкин, и Малкин. Они уже все выиграли. Молодых много – Панарин, Кучеров, Василевский. Тарасенко. Они все в топе.
Подрастает новое поколение. Гурьянов выстрелил в «Далласе». У нас хорошая молодежь.
Но если отвечать на вопрос объективно, если не говорить, канадец я или русский, то человек из «Колорадо», играющий под номером 29, на данный момент номер один», – сказал Радулов в эфире «Радио Шансон».