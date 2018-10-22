Защитник «Спартака» Кутейкин забил ЦСКА броском из своей зоны

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2, второй период).
Во втором периоде Кутейкин поразил ворота Александра Шарыченкова после броска из своей зоны. Эта шайба позволила красно-белым вновь повести в счете в этом матче.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры «Спартак» – ЦСКА.
Игрок «Спартака» снова забивает с центра площадки. Это его фишка
Андрей Кутейкин забивает ИЗ СВОЕЙ ЗОНЫ!! pic.twitter.com/Y2QWz1zy1o— КХЛ (@khl) October 1, 2020