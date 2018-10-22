Защитник «Спартака» Кутейкин забил ЦСКА броском из своей зоны

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Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2, второй период).

Во втором периоде Кутейкин поразил ворота Александра Шарыченкова после броска из своей зоны. Эта шайба позволила красно-белым вновь повести в счете в этом матче.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры «Спартак» – ЦСКА.

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