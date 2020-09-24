Стэмкос пропустит пятый матч с «Далласом»

Нападающий не сыграет в пятом матче финала Кубка Стэнли против .

В третьем матче серии Стэмкос провел на льду всего 2 минуты и 47 секунд, но успел отметиться заброшенной шайбой.

Это был его первый матч в плей-офф. До этого форвард не играл из-за травмы.

Затем Стэмкос не вышел на четвертый матч, хотя сообщалось, что он еще может выйти на лед в дальнейшем.

«Тампа» ведет в финальной серии с «Далласом» со счетом 3-1 и может одержать победу в Кубке Стэнли, обыграв соперника в пятом матче. Игра начнется 27 сентября в 03:00 по московскому времени.