«Колорадо» агитировал болельщиков поучаствовать в виртуальном ЛГБТ-параде

в официальном твиттере призывал болельщиков принять участие в виртуальном ЛГБТ-параде, опубликовав фото со своим маскотом.

Мероприятие состоялось вчера, 21 июня, в 18:30 по московскому времени.

Ранее клуб НХЛ изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Эмблема команды в соцсетях изображена в цветах радужного флага.

If you’re like Bernie, and missing Pride, tune in tomorrow at 9:30am for the Virtual Pride Parade! We’ll be there!



